نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مباراة الزمالك.. طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة أشرف بن شرقي وموعد عودته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة الجناح المغربي أشرف بن شرقي نجم القلعة الحمراء الجديد، وموقفه من اللحاق بمباراة الزمالك.



وقال الدكتور أحمد جاب الله في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق: "إشادة كولر بي أمر جيد وأتمنى أكون عند حسن الظن دائما".

وتابع: "المدير الفني أول من يعلم عن تفاصيل الإصابات ومدة غيابات اللاعبين".

وأوضح: "بن شرقي كان يعاني من شد في العضلة الأمامية تحتاج 10 أيام منذ تواجده بالريان".

وواصل: "بن شرقي يشارك بشكل جزئي في التدريبات وعلى آخر الأسبوع يكون جاهزا للمباريات".

واختتم: "غير صحيح ما تردد عن تجدد إصابة بن شرقي، والمغربي سيكون جاهزا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري".