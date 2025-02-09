نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إيجابيا مع نظيره فريق ضمك بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الهلال وضمك

وسجل ليوناردو أول أهداف الهلال في الدقيقة 32 صنع نيفيز.

وسجل ديالو الهدف الأول لضمك في الدقيقة 50 صنع نكودو.

وعاد ديالو بالهدف الثاني لضمك في الدقيقة 73 صنع كامانو.

وعادل سافيتش النتيجة للهلال في الدقيقة 77 صنعه له سالم ولكن انتهت المباراة بنتيجة 2/2.

وبهذه النتيجة احتل العالمي المركز الثاني كوصيفا لجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بعد تحقيق 15 فوز وتعادلين وخسر مباراتين ويأتي ضمك في المركز 11 برصيد 23 نقطة حيث انتصر خلال 6 مباريات وتعادل بخمسة وهزم بثمانية.