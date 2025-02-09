نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يتعادل إيجابيا مع ضمك في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إيجابيا مع نظيره فريق ضمك بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الهلال وضمك

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وضمك برتم هادئ نسبيا وارتطمت كرة روبن نيفيز بالعارضة في الدقيقة 23 وسجل سافيتش الهدف الأول للهلال في الدقيقة 30 ولكن تم الغاؤه للتسلل وسجل ليوناردو أول أهداف الهلال في الدقيقة 32 صنع نيفيز وكان ضمك قريب من الهدف الأول لكنه لم ينجح في ذلك وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل ديالو الهدف الأول لضمك في الدقيقة 50 صنع نكودو وأهدر نيفيز ضربة جزاء في الدقيقة 59 وعاد ديالو بالهدف الثاني لضمك في الدقيقة 73 صنع كامانو وعادل سافيتش النتيجة للهلال في الدقيقة 77 صنعه له سالم وحاول الفريقان تسجيل هدف ثالث والفوز بالمباراة ولكن انتهت بنتيجة 2/2.