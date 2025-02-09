نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية ومرتقبة في جولة مثيرة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثالثة من عصر الأحد منافسات الجولة الحادي والعشرين من مسابقة دورى القسم الثانى (دوري المحترفين) بإقامة 8 مباريات وتختتم الجولة يوم الإثنين.

مباريات الأحد

1- لافيينا مع وادي دجلة

على ملعب الاسيوطي سبورت يلتقي فريق وادي دجلة متصدر المجموعة بقيادة محمد الشيخ برصيد 40 نقطة مع فريق لافيينا صاحب المركز الرابع عشر بقيادة حسين شكري برصيد 21 نقطة.

2- الداخلية مع المقاولون العرب

على ستاد كلية الشرطة ولقاء مرتقب بين فريق الداخليه صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عمرو جمال برصيد 27 نقطة مع فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثالث بقيادة محمد مكي برصيد 38 نقطة.

3- القناة مع منتخب السويس

على ملعب نادي القناة يلعب فريق القناة صاحب المركز السابع بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 28 نقطة مع فريق منتخب السويس صاحب المركز الخامس عشر بقيادة أشرف خضر برصيد 20 نقطة.

4- ابو قير للاسمده مع راية

على ملعب ابو قير للاسمده يخوض فريق ابو قير للاسمده الرابع بقيادة محمد عطيه برصيد 37 نقطة لقاء صعب مع فريق راية صاحب المركز السادس عشر بقيادة اشرف توفيق برصيد 19 نقطة.

5- المصرية للاتصالات مع البترول

على ستاد السلام يواجه فريق المصرية الإتصالات وصيف المجموعة بقيادة عمرو انور برصيد38 نقطة فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثاني عشر بقيادة سعيد صبحي برصيد 27 نقطة.

6- كهرباء الإسماعيلية مع أسوان

يستضيف ملعب نادي الكهرباء لقاء في منتهى القوة والاثاره بين فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الخامس بقيادة ياسر الكناني برصيد 34 نقطة مع فريق أسوان العاشر بقيادة هيثم الفيل برصيد 27 نقطة.

7- سبورتنج مع بلدية المحلة

على ملعب سبورتنج يحل فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثالث عشر بقيادة حسام عبدالعال برصيد 23 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق سبورتنج متذيل المجموعة بقيادة أحمد فاروق برصيد 13 نقطة.

8- السكة الحديد مع المنصورة

في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على ستاد بتروسبوت ولقاء بين فريق السكة الحديد الثامن بقيادة ايمن المزين برصيد 28 نقطة مع فريق المنصورة صاحب المركز السابع عشر بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 17 نقطة.

وتقام يوم الاثنين مبارتي..

1- طنطا مع بروكسي

على ملعب نادي طنطا يستقبل فريق طنطا صاحب المركز الثامن عشر بقيادة خالد عيد برصيد 16 نقطة فريق بروكسى صاحب المركز التاسع بقيادة محمد حامد برصيد 28 نقطة.

2- الترسانة مع ديروط

وتختتم الجولة الساعة الخامسة والنصف مساءا على ستاد الترسانة بلقاء فريق الترسانة صاحب المركز السادس بقيادة أحمد عبد المقصود برصيد 29 نقطة مع فريق ديروط صاحب المركز التاسع عشر بقيادة أحمد كشري برصيد 13 نقطة.

ترتيب المجموعة

1- وادي دجلة 40 نقطة

2- المقاولون العرب 38 نقطة

3- المصرية للاتصالات 38نقطه

4- ابو قير للاسمده 37 نقطة

5 - الكهرباء 34 نقطة

6 - الترسانة 29 نقطة

7- القناة 28 نقطة

8- السكة الحديد 28 نقطة

9 - بروكسى28نقطة

10- أسوان 27 نقطة

11- الداخلية27 نقطة

12- البترول 27 نقطة

13- البلدية 23 نقطة

14- لافيينا21 نقطة

15 - منتخب السويس 20 نقطة

16- راية19 نقطة

17- المنصورة 17 نقطة

18 - طنطا 16 نقطة

19-ديروط13 نقطة

20- سبورتنج 13 نقطة