السيتي يبلغ ثمن نهائي كأس إنجلترا
تأهل فريق مانشستر سيتي بصعوبة بالغة لدور الـ16 بعد الفوز على مضيفه ليتون أورينت بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت.
تقدم ليتون أورينت بهدف عكسي في الدقيقة 16 سجله ستيفان أورتيغا حارس مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه، وأدرك السيتي التعادل بهدف سجله الوافد الجديد عبد القادر خوسانوف في الدقيقة 56 بعدما حول برأسه اتجاه كرة سددها زميله ريكو لويس.
ومنح النجم البلجيكي كيفن دي بروين بطاقة التأهل للسيتي بهدف في الدقيقة 79، وشهدت المباراة المشاركة رقم 300 للدولي فيل فودن مع سيتي ضمن مختلف المسابقات، بعد دخوله في الدقيقة 72.
ويأتي فوز سيتي قبل مواجهته القوية مع ضيفه ريال مدريد الإسباني الثلاثاء المقبل في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم استضافة نيوكاسل في الدوري ومن بعدها السفر إلى إسبانيا للقاء الإياب القاري، قبل لقاء ليفربول المتصدر ضمن الدوري في 23 من الشهر الحالي.
وكان مانشستر يونايتد أول المتأهلين إلى ثمن النهائي، بعد فوزه الصعب على ليستر سيتي 2-1 بفضل هدف متأخر اقتنصه مدافعه الدولي هاري ماغواير في الدقيقة 90+3 أمس الجمعة.
وحجز ميلوول من دور الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" مقعده في ثمن النهائي أيضا بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد الذي يلعب في الدوري عينه، بهدفين نظيفين.
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