ليفركوزن يضع أحلامه في "مهب الريح"!تعادل باير ليفركوزن (حامل اللقب) مع مضيفه فولفسبورغ من دون أهداف في المباراة التي جرت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الألماني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز شتوتغارت على بوروسيا دورتموند بنتيجة (2 - 1).

في المباراة الأولى، فرض فولفسبورغ التعادل من دون أهداف على ضيفه باير ليفركوزن، ليواصل الأخير الابتعاد عن بايرن ميونخ المتصدر في جدول الترتيب العام للمسابقة، بفارق 8 نقاط بعد أن رفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني.

وفي المقابل، حل فولفسبورغ في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

وفي المباراة الثانية، مني فريق بوروسيا دورتموند، بهزيمته الثامنة في الدوري هذا الموسم، وجاءت أمام شتوتغارت بهدفين مقابل هدف، لتتواصل معاناة الفريق في الدوري بعد مرور 21 جولة.

وتقدم شتوتغارت بثنائية عن طريق فالديمار أنتون لاعب دورتموند بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (50)، ثم أضاف وجيف شابو الهدف الثاني في الدقيقة (61)، قبل أن يقلص جوليان براندت النتيجة في الدقيقة (81).

وبهذا الفوز، رفع شتوتغارت رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما توقف رصيد دورتموند عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباريات أخرى، ضمن نفس الجولة، تغلب يونيون برلين على هوفنهايم بنتيجة (4 - صفر)، وفرايبورغ على هايدنهايم بهدف دون رد، وتعادل ماينز مع أوغسبورغ من دون أهداف.