باريس يدك شباك موناكو برباعية
دك باريس سان جيرمان شباك ضيفه موناكو بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ستاد بريست على نانت 2 - صفر.
سجل أهداف سان جيرمان كل من عثمان ديمبلي هدفين في الدقيقتين (57) و(2+90)، والبرتغالي فيتينيا، والجورجي خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقتين (6) و(54)، بينما سجل لموناكو لاعبه السويسري دينيس زكريا في الدقيقة (17).
وعزز باريس موقعه في صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه مرسيليا الذي يلتقي أنجيه غدا الأحد، فيما توقف رصيد موناكو عند 37 نقطة في المركز الثالث.
وبهذا الفوز حافظ سان جيرمان على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققاً انتصاره الثاني على التوالي في الدوري مقابل التعادل في 5 مباريات، كما أصبح هذا الانتصار هو الرابع على التوالي لسان جيرمان في كافة المسابقات.
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