نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يوضح موقفه من إقالة رئيس لجنة الحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي بيراميدز تفاصيل جديدة حول ما يتردد بشأن إقالة وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، وتعيين رئيس أجنبي للجنة حتى نهاية الموسم، في ظل الانتقادات التي وُجهت للأداء التحكيمي منذ بداية الموسم الحالي.

وقال المصدر في تصريحات: "قبل انطلاق الموسم، تم الاتفاق خلال اجتماع رابطة الأندية مع ممثلي الدوري الممتاز على تعيين رئيس أجنبي للجنة الحكام، لكن لم يتم تنفيذ هذا القرار حتى الآن.

وفيما يتعلق بالأخبار المتداولة، فإن نادي بيراميدز لا يولي أهمية كبيرة لهذا الأمر، حيث أنه يطمح لتحسين مستوى التحكيم المصري سواء تحت قيادة رئيس أجنبي أو مصري".

وأضاف: "مثل باقي الأندية، تعرض بيراميدز لأخطاء تحكيمية، وأبرزها طرد أحمد توفيق، لاعب وسط الفريق، في المباراة ضد الأهلي، رغم تأكيد النادي بعد التواصل مع عدد من خبراء التحكيم بأن القرار لم يكن صحيحًا".

وفي السياق ذاته، يدرس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، مجموعة من الأسماء البارزة من خبراء التحكيم في أوروبا، تمهيدًا لاختيار أحدهم لرئاسة لجنة الحكام.