نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. المصرى يعلن عن تعاقده مع مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي المصري رسميًا، عبر حسابه على "فيس بوك"، عن تعاقده مع مصطفى أبو الخير، لاعب وسط الأهلي، بعد خروجه من قائمة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وعلق النادي على الصفقة قائلًا: "النسور الخضر تعزز صفوفها بموهبة استثنائية، مرحبًا بـ مصطفى أبو الخير في مدينة النسور."

وفي سياق آخر، تشهد العلاقة بين المصري وبيراميدز توترًا، بعدما تراجع الأخير عن اتفاق إعارة محمد رضا بوبو إلى الفريق البورسعيدي.

وأوضح مصدر داخل المصري أن الصفقة كانت قد أُنجزت بالفعل، لكن بيراميدز اشترط لاحقًا ضم محمود جاد، حارس المصري، وأحمد عيد، الظهير الأيمن، ضمن الصفقة، وهو ما قوبل بالرفض، ليتراجع بيراميدز عن الاتفاق، وينتقل بوبو إلى سيراميكا كليوباترا بدلًا من ذلك.

وبسبب هذه التطورات، يدرس مسؤولو المصري وقف التعامل مع بيراميدز خلال الفترات المقبلة.