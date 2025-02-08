الرياضة

رسميًا.. المصرى يعلن عن تعاقده مع مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي

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رسميًا.. المصرى يعلن عن تعاقده مع مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي المصري رسميًا، عبر حسابه على "فيس بوك"، عن تعاقده مع مصطفى أبو الخير، لاعب وسط الأهلي، بعد خروجه من قائمة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وعلق النادي على الصفقة قائلًا: "النسور الخضر تعزز صفوفها بموهبة استثنائية، مرحبًا بـ مصطفى أبو الخير في مدينة النسور."

وفي سياق آخر، تشهد العلاقة بين المصري وبيراميدز توترًا، بعدما تراجع الأخير عن اتفاق إعارة محمد رضا بوبو إلى الفريق البورسعيدي.

وأوضح مصدر داخل المصري أن الصفقة كانت قد أُنجزت بالفعل، لكن بيراميدز اشترط لاحقًا ضم محمود جاد، حارس المصري، وأحمد عيد، الظهير الأيمن، ضمن الصفقة، وهو ما قوبل بالرفض، ليتراجع بيراميدز عن الاتفاق، وينتقل بوبو إلى سيراميكا كليوباترا بدلًا من ذلك.

وبسبب هذه التطورات، يدرس مسؤولو المصري وقف التعامل مع بيراميدز خلال الفترات المقبلة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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