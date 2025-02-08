نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي لمواجهة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشيلسي عن تشكيلته لمواجهة برايتون على ملعب فالمر وذلك ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 13 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما تراجع برايتون إلى المركز العاشر في جدول البريميرليج.

من المقرر أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، توسين أدارابيويو، تشالوباه، مالو جوستو.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، كيرنان ديوسبري هال، كول بالمر.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، كريستوفر نكونكو، جادون سانشو