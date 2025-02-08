الرياضة

تشكيل تشيلسي لمواجهة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

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تشكيل تشيلسي لمواجهة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشيلسي عن تشكيلته لمواجهة برايتون على ملعب فالمر وذلك ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 13 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما تراجع برايتون إلى المركز العاشر في جدول البريميرليج.

من المقرر أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: سانشيز
خط الدفاع: مارك كوكوريلا، توسين أدارابيويو، تشالوباه، مالو جوستو.
خط الوسط: مويسيس كايسيدو، كيرنان ديوسبري هال، كول بالمر.
خط الهجوم: بيدرو نيتو، كريستوفر نكونكو، جادون سانشو

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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