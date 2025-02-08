نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكثر إبرامًا للصفقات.. الاتحاد السكندري يحظى بنصيب الأسد في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم سوق الانتقالات الشتوية مساء اليوم السبت، وكان الاتحاد السكندري أكثر الأندية نشاطًا، حيث عزز صفوفه بثماني صفقات، ليصبح الأكثر استفادة من الميركاتو الشتوي.

وضم زعيم الثغر كلًا من: محمود علاء، شكري نجيب، يوسف أسامة نبيه، علاء يحيى، إسلام مرزوق، سمير فكري، نور الدين البحار، وكرامو كوامي، في إطار سعيه لتدعيم تشكيلته.

وعلى مستوى الدوري، لم تكن البداية مثالية للاتحاد بعد إغلاق الميركاتو، حيث تلقى خسارة أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب برج العرب ضمن الجولة الـ12 من الدوري.

وسجل كريم بامبو هدفي المصري، بينما جاء هدف الاتحاد الوحيد عبر يوسف أسامة نبيه.

بهذه النتيجة، يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ13 برصيد 14 نقطة، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل في مثلها، مقابل 6 هزائم، فيما ارتقى المصري البورسعيدي إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة.