نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة ميشالاك تتصاعد.. الزمالك مهدد بشكوى في "فيفا" وتعويض مالي ضخم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي الزمالك أزمة جديدة بسبب لاعبه البولندي كونراد ميشالاك، المعار من نادي أحد السعودي حتى نهاية الموسم، وذلك بعد رفض اللاعب فسخ تعاقده بالتراضي، مما وضع مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، في موقف صعب.

وأفاد مصدر مطلع بأن إدارة أحد السعودي مستاءة من طريقة تعامل الزمالك مع ميشالاك، وقررت تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الأسبوع المقبل، للمطالبة بتعويض مالي قدره 1.8 مليون دولار، وهو إجمالي عقد اللاعب مع النادي السعودي.

وأوضح المصدر أن ميشالاك أرسل إنذارًا رسميًا إلى الزمالك بسبب تأخر مستحقاته المالية، ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة، سيكون له الحق في فسخ تعاقده بشكل أحادي، ليبدأ بعدها، برفقة نادي أحد، إجراءات تقديم شكوى رسمية ضد القلعة البيضاء.

كما أشار إلى أن سوق الانتقالات في السعودية أُغلق في 31 يناير الماضي، مما يعني أن ميشالاك لن يتمكن من العودة إلى أحد حاليًا، وفي حال رحيله عن الزمالك سيظل بلا نادٍ حتى نهاية الموسم، وهو ما يعتبره أحد ضررًا كبيرًا لكل من اللاعب والنادي.

واختتم المصدر تصريحاته بأن نادي أحد يسعى للحصول على إجمالي قيمة عقد ميشالاك، فيما ينوي اللاعب مقاضاة الزمالك للمطالبة بمستحقاته المتأخرة التي تبلغ 727 ألف دولار، بالإضافة إلى تعويض عن الضرر الذي لحق به.