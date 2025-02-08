نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميركاتو الأهلي في يناير.. 4 صفقات وقيد معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى النادي الأهلي فترة الانتقالات الشتوية بإبرام أربع صفقات جديدة، شملت نيتس جراديشار، أشرف بن شرقي، مصطفى العش، وأحمد رضا، إلى جانب قيد التونسي علي معلول في القائمة.

وخلال الميركاتو، ارتبط اسم الأهلي بعدد من اللاعبين المحليين والأجانب، مثل السويسري ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت، النيجيري إيهيناتشو لاعب إشبيلية، الجزائري بلال بوطوبة لاعب هاتاي سبور، وثنائي زد مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي.

لكن لم تتم أي من هذه الصفقات لأسباب فنية أو مالية.

تحديد موقف أشرف داري وعمر كمال من المشاركة

على صعيد آخر، يخضع المغربي أشرف داري لاختبار طبي خلال الساعات المقبلة، سواء قبل مواجهة غزل المحلة الثلاثاء المقبل أو بعدها، لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية خضع بسببها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

في سياق متصل، يستمر غياب عمر كمال عبد الواحد عن مواجهة غزل المحلة بسبب معاناته من آلام في العضلة الخلفية، حيث سيخضع لفحص طبي خلال التدريبات المقبلة لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة مع الفريق.

ويستعد الأهلي لملاقاة غزل المحلة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري.