عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، أوريلين تشواميني، فران جارسيا.

خط الوسط: داني سيبايوس، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.