نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيس يعود لطريق الانتصارات على حساب لنس في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة نيس أمام نظيره لنس وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي والعشرون من عمر الدوري الفرنسي.

وحقق نبس الفوز بهدفين دون رد في مباراة شهدت تواجد محمد عبد المنعم على دكة البدلاء.

أهداف المباراة

سجل الهدفين كلا من غايتان لابورد والذي افتتح الأهداف في الدقيقة ١٠ من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء سددت بنجاح في الشباك.

بينما أضاف جوناثان كلاوس الهدف الثاني في الدقيقة ٦٤ من عمر اللقاء ليعزز المقدمة لنيس.

وبهذه النتيجة تواجد نيس في المركز الثالث برصيد ٣٧ نقطة جمعها من ١٠ انتصارات و٧ تعادلات و٤ هزائم.

بينما تواجد لنس في المركز السادس برصيد ٣٣ نقطة من ٩ انتصارات و٤ تعادلات ومثلهم هزيمة.