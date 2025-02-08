نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتفاق يفوز على الأخدود بثنائية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الاتفاق على نظيره الأخدود بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

نتيجة مواجهة الاتفاق والأخدود في الدوري السعودي

تمكن الاتفاق من تسجيل هدف التقدم عن طريق نجمه الهولندي جورجينيو فينالدوم، في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول، بعد صناعة فيتينهو.

ثم أضاف المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي ثاني أهداف الاتفاق في الدقيقة 73، من صناعة جوجينيو فينالدوم.

وأشهر حكم اللقاء عبدالصمد بكري، البطاقة الحمراء في وجه السعودي حسين الزبداني مدافع الأخدود في الدقيقة 90+3.

وبتلك النتيجة، يحتل الاتفاق المركز التاسع برصيد 25 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.