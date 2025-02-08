فريق الزمالك لكرة الطائرة ينتصر على الاتحاد السكندري في بطولة الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

فريق الزمالك لكرة الطائرة ينتصر على الاتحاد السكندري

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 19

25 - 17

25 - 13

وشهدت المباراة حضور، هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورامي نصوحي ونيرة الأحمر عضوي المجلس، وذلك لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع نظيره الطيران يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة اتحاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب فرق: "الطيران ـ الاتحاد السكندري ـ سموحة ـ بتروجت ـ هليوبوليس".

ويتكون الجهاز الفني لـ "طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، حاتم قنديل مدلكًا، أحمد سالم مخططًا للأحمال، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات.