نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الاتحاد المصري يُغلق باب القيد الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم فترة الانتقالات الشتوية للموسم الحالي 2024-2025، بإغلاق باب القيد اليوم، 8 فبراير.

وكانت فترة القيد قد انطلقت في الأول من يناير الماضي، وشهدت استنفارًا إداريًا داخل الاتحاد، حيث قرر الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد، إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، داخل إدارات شؤون اللاعبين والمالية، لضمان تسهيل إجراءات الأندية وتلبية احتياجاتها.

على صعيد آخر، أكد مصدر داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة أن اللائحة تقضي بإيقاف ناصر ماهر، لاعب الزمالك، ثلاث مباريات، عقب تلقيه بطاقة حمراء في مواجهة الإسماعيلي الأخيرة بالدوري المصري.

وأوضح المصدر أن اللائحة تنص على إيقاف أي لاعب يعتدي على منافس دون كرة لمدة لا تقل عن ثلاث مباريات، مع إمكانية زيادة العقوبة في حال تكرار المخالفة. وبهذا القرار، سيغيب ناصر ماهر عن مباراة القمة أمام الأهلي، المقررة يوم 22 فبراير الجاري.