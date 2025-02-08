يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × ضمك Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة الهلال × ضمك Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الهلال وضمك اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي.. تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى المواجهة المرتقبة بين الهلال وضمك، والتي ستقام مساء اليوم السبت 8 فبراير 2025، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن السعودي).

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال وضمك من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة الهلال وضمك اليوم في دوري روشن السعودي

مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

يدخل الهلال المباراة وعينه على تحقيق الفوز لمواصلة ملاحقة الاتحاد في صدارة الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الاتحاد، بعدما خاض 18 مباراة، حقق خلالها 15 انتصارًا، وتعادلًا واحدًا، وهزيمتين.

على الجانب الآخر، يسعى ضمك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره، خاصة أنه يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 18 مباراة، فاز في 6 مواجهات، وتعادل في 4، وخسر 8، ويأمل في تقديم أداء قوي أمام أحد أقوى فرق الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

يستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية مواجهة الهلال وضمك اليوم السبت 8 فبراير 2025، حيث تنطلق صافرة البداية في المواعيد التالية:

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك

يمكن لعشاق الدوري السعودي متابعة اللقاء مباشرة عبر مجموعة قنوات SSC السعودية، التي تمتلك حقوق البث الحصري للبطولة.

وستُبث المباراة على:

SSC SPORT HD 1

SSC SPORT SD 1

كما سيتولى التعليق على أحداث اللقاء نخبة من المعلقين المتميزين وهم فارس عوض وحاتم بطيشة وعاند العصيمي

التشكيل المتوقع للهلال ضد ضمك

من المتوقع أن يدخل المدرب فريق الهلال المباراة بتشكيل قوي يضم أفضل لاعبيه، وذلك على النحو التالي: