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أحمد جودة - القاهرة - مباراة ريال مدريد و أتلتيكو مدريد | الدوري الإسباني

شاهد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد | الدوري الإسباني.. تترقب جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم واحدة من أقوى مواجهات الموسم في الدوري الإسباني، حيث يلتقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من الليجا الإسبانية لموسم 2024-2025.

تقام المباراة على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، وهو ما يمنح الفريق الملكي أفضلية اللعب على ملعبه وأمام جماهيره، لكنه يواجه اختبارًا صعبًا أمام الغريم التقليدي أتلتيكو مدريد، الذي يسعى للعودة إلى الصدارة والمنافسة بقوة على اللقب.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

ديربي مدريد.. قمة نارية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد اللقاء تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني. على الجانب الآخر، يقود دييجو سيميوني كتيبة الروخيبلانكوس بطموح تحقيق الفوز وخطف صدارة الليجا.

الأنظار تتجه إلى هذه المواجهة المرتقبة، خاصة أن الفريقين يقدمان موسمًا قويًا، وتمكنا من التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، حيث فاز ريال مدريد بصعوبة على ليجانيس (3-2)، فيما حقق أتلتيكو مدريد فوزًا كاسحًا على خيتافي (5-0).

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

تقام المباراة المرتقبة اليوم السبت 8 فبراير 2025، في تمام الساعة:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1، حيث ينتظر عشاق الليجا الإسبانية هذه المواجهة المثيرة بفارغ الصبر.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 48 نقطة، في سباق محتدم على اللقب، ويأتي برشلونة في المركز الثالث بـ 45 نقطة.

ريال مدريد يسعى لتوسيع الفارق وتعويض خسارته الأخيرة

يسعى أنشيلوتي إلى تحقيق الفوز لتعويض خسارة فريقه في الجولة الماضية أمام إسبانيول بنتيجة (1-0)، والتي أنهت سلسلة 5 انتصارات وتعادل وحيد في الدوري. كما يريد ريال مدريد تحقيق انتصار يطمئن جماهيره قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

كما أن ريال مدريد يعاني من أزمة دفاعية بسبب غياب عدة لاعبين مؤثرين بداعي الإصابة، مثل:

أنطونيو روديجر (إصابة في أربطة الركبة)

ديفيد ألابا

إيدير ميليتاو

داني كارفاخال

ويتوقع أن يدفع أنشيلوتي بلاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني في مركز قلب الدفاع لتعويض هذه الغيابات.

أتلتيكو مدريد يسعى للصدارة واستغلال المعنويات العالية

على الجانب الآخر، يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وتألقه في كأس الملك. كما أن الفريق لم يتعرض للخسارة في آخر مباراتين بالليجا، حيث تعادل في واحدة وفاز في الأخرى.

وسيكون على دييجو سيميوني التعامل مع غياب مدافعه روبن لي نورماند بسبب الإيقاف، لكنه سيعتمد على تشكيلته القوية، خاصة في الخط الهجومي بقيادة:

أنخيل كوريا

ألكسندر سورلوث

أنطوان جريزمان

أبرز الأسلحة الهجومية للفريقين

ريال مدريد:

يعتمد أنشيلوتي على ثلاثي هجومي قوي يقوده:

فينيسيوس جونيور (الموهبة البرازيلية المتألقة)

جود بيلينجهام (النجم الإنجليزي المبدع)

كيليان مبابي (وصيف هداف الدوري الإسباني بـ15 هدفًا)

أتلتيكو مدريد:

يعتمد دييجو سيميوني على الهجوم المتنوع بقيادة:

أنطوان جريزمان (المهاجم الفرنسي المخضرم)

أنخيل كوريا

ألكسندر سورلوث

نتيجة مباراة الدور الأول بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

كانت مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو قد انتهت بالتعادل 1-1، في مواجهة شهدت ندية وإثارة كبيرة بين الفريقين.

تشكيل الريال المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فاسكيز، تشواميني، أسينسيو، ميندى

خط الوسط: بيلينجهام، فالفيردي، سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس، مبابي، رودريجو

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع