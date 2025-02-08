نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بامبو نجم المصري يتوج بجائزة أفضل لاعب في مواجهة الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل كريم بامبو، نجم النادي المصري البورسعيدي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، التي أُقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تتويج بامبو بهذه الجائزة بعد أدائه المميز، حيث كان العنصر الأبرز في تشكيلة المصري وساهم في احراز هدفي المصري في الدقيقتين 20/72من عمر اللقاء.



وقدم بامبو أداءً استثنائيًا خلال اللقاء، حيث تمكن من تسجيل هدفٍين وساهم في صناعة العديد من الفرص الخطيرة، مما جعل منه مصدر إزعاج دائم لدفاع الاتحاد السكندري.

خاض المصري هذه المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم ، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو ، خالد الغندور، ليستويل أمانكونا كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي ، أحمد عيد، خالد صبحي، عمرو سعداوي، أمادو با، سامادو أتدجيكو، أحمد القرموطي، صلاح محسن، جون ايبوكا.