المصري يفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على نظيره فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الممتاز.

المصري يفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف

سجل اهداف النادي المصري كريم بامبو في الدقيقة،73،20، بينما احرز يوسف اسامةلنادي الاتحاد السكندري في الدقيقة 96.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي المصري لـ22 نقطة ليحتل المركز الرابع بينما يتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 14 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر.

خاض المصري البورسعيدي هذه المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم ، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو ، خالد الغندور، ليستويل أمانكونا كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي ، أحمد عيد، خالد صبحي، عمرو سعداوي، أمادو با، سامادو أتدجيكو، أحمد القرموطي، صلاح محسن، جون ايبوكا.

فيما شارك الاتحاد السكندري بهذا التشكيل:صبحي سليمان لحراسة المرمى، أحمد أيمن ، عبد الله بكري، محمود متولي ، كريم الديب لخط الظهر، مورو ساليفو، محمد المغربي، اسلام مرزوق كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، شكري نجيب، هشام عادل كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فان ديريك.

فيما ضمت قائمة البدلاء أحمد دعدور، محمود شبانة، محمود علاء، محمد فارس، أحمد الشيمي، سمير فكري، عبد الغني محمد، يوسف أسامة نبيه، فادي فريد.