نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلود يهزم الرياض في مباراة مثيرة بالدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الخلود فوزًا هامًا على نظيره الرياض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الحزم، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي، لموسم 2025/2024.

نتيجة مواجهة الخلود والرياض في دوري روشن السعودي

تمكن الرياض من تسجيل هدف التقدم مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الأول عن طريق العراقي إبراهيم بايش، من صناعة زميله لوكاس كال.

ثم عادل ميزياني ماوليدا النتيجة لصالح الخلود في الدقيقة 55 من زمن المباراة، من تمريرة محمد صوان.

وفي الدقيقة 57، عزز الخلود تقدمه عن طريق همام الهمامي، من صناعة نجم اللقاء محمد صوان.

وعاد السعودي المميز همام الهمامي ليحرز ثاني أهدافه في اللقاء والثالث لفريقه الخلود في الدقيقة 77.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 88، قلص المهاجم البوركيني محمد كوناتي النتيجة لصالح الرياض، وأحرز الهدف الثاني.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الخلود إلى 22 نقطة، في المركز الثاني عشر، بينما يتوقف رصيد الرياض عند النقطة 28 في المركز السابع.