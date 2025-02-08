نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي أمام ضمك في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق ضمك بعد قليل بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الهلال أمام ضمك

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو وليبالي، حسان تمبكتي، متعب الحربي.

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، كايو.

خط الهجوم: مالكوم، ليوناردو، سالم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.