الفارسة إيلاف الزدجالية تتوج بسباق الفتيات للقدرة والتحمل ببركاء

تصوير ـ راشد الطوقي:

توجت الفارسة ايلاف الزدجالية بلقب سباق الفتيات للقدرة والتحمل لمسافة 100 متر والذي اقيم بولاية بركاء تحت رعاية السيدة سناء بنت حمد البوسعيدية رئيس رياضة المراة العمانية باللجنة الاولمبية العمانية بحضور السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية والسباق وعدد من أعضوات اللجنة والشخصيات النسائية بمحافظة جنوب الباطنة، وجاء تتويج الزدجالية بعد تحقيقها المركز الأول بواسطة الحصان غالب زيان ومدربه عبدالله بن خليفة العزيزي وخطف الميدالية الذهبية، حيث احتضنت السباق قرية المحامد للقدرة والتحمل بسيح المحامد بولاية بركاء، حيث يأتي هذا الحدث بالتعاون مع لجنة رياضة المرأة واشتملت المنافسة على سباق محلي لمسافة 100 كم على ثلاث مراحل، حيث وصل عدد المشاركين الى 30 فارسة في السباق المحلي لمسافة 100 كم، وقد سبق انطلاق المنافسة الفحص البيطري لجميع الخيول قبل موعد الانطلاق بيوم واحد من أجل التأكد من سلامتها وجاهزيتها وذلك من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الخامسة عصرا، كما اشتملت السباق على سباق 40كم تأهيلي.

شهد السباق منافسة بين المشاركين وجاءت في المركز الثاني الفارسة فرات بنت عبدالرحيم الزدجالية على فل ريسك ديلاسوس والمدرب سالم بن أحمد البلوشي لتخطف الميدالية الفضية والمركز الثالث الفارسة قنوت بنت نجيب العطار على ارنيرو والمردب قابوس بن علي البلوشي واستحقت الميدالية البرونزية.

الاهتمام السامي بالمرأة

أكدت السيدة سناء بنت حمد البوسعيدية رئيسة لجنة رياضة المرأة العمانية باللجنة الأولمبية العمانية: أن المرأة العمانية لله الحمد تحظى باهتمام سام من جلالة السلطان المعظم في كافة المجالات ولا سيما الرياضية، وهو تأكيد على أهمية دورها في المجتمع، وسعدت هذا اليوم بحضور سباق الفتيات للقدرة والتحمل لمسافة 100كم وبمشاركة 30 فارسة، وهذا تعزيز للرياضات المختلفة فيما يخص المرأة العمانية وتمكينها في المجال الرياضي ونحن سعداء بالفارسات الحاصلات على المراكز الأولى في هذا السباق والسباقات الأخرى مما يأهلها في المشاركة في المسابقات والبطولات العالمية والدولية لتمثيل المرأة العمانية في هذا المجال.