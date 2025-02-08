ختام ناجح لبطولة الريان الدولية لقفز الحواجز

احتضن الميدان الأولمبي لقفز الحوجز بمزرعة الرحبة بطولة الريان الدولية لقفز الحواجز التي نظمها اسطبلات الريان تحت اشراف الاتحاد العماني للفروسية والسباق تحت رعاية خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر» بحضور السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية والسباق، وشهدت البطولة والتي اقيمت على مدى يومين منافسة مثيرة بين الخيول والفرسان المشاركين.

ففي فئة الشباب دولي ارتفاع 130 سم شارك في هذه الفئة (4) خيول وتوج بالمركز الأول الفارس سيف بن عويدا الكربي على هانجوڤر من دولة الإمارات العربية المتحدة والمركز الثاني الفارسة اليقين بنت طاهر الكندية على ليانا من سلطنة عمان والمركز الثالث الفارس عيسى بن عمران العويس على ليانا من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي الفئة (B) ارتفاع الحواجز 130 سم تنافس في هذه الفئة (5) خيول وحقق المركز الأول الفارس صاحب السمو السيد أحمد بن غالب آل سعيد على كارليتوس من إسطبلات آل سعيد والمركز الثاني الفارس خالد بن درويش الصبحي على اوتانيا من إسطبلات العربية والمركز الثالث الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على ودود من الخيالة السلطانية.

وفي فئة الشباب دولي ارتفاع 120 سم شارك في هذه الفئة (7) خيول وتوج بالمركز الأول الفارس عبدالله بن عمران العويس على كيونتن من دولة الإمارات العربية المتحدة والمركز الثاني الفارس رحيم بن عبدالله العويس على تاتنيجر من دولة الإمارات العربية المتحدة والمركز الثالث الفارسة صوفيا جيسكا على بيرفكت زد من لاتفيا.

وفي فئة (C) ارتفاع الحواجز 120 سم تنافس في هذه الفئة (5) خيول وحقق المركز الأول الفارس حيدر بن أنور الراشد على كوايدم من إسطبلات العربية والمركز الثاني الفارس جمال بن حميد الشرياني على الطوفان من الحرس السلطاني العماني.

وفي فئة الشباب دولي ارتفاع 110 سم شارك في هذه الفئة (5) خيول وتوج بالمركز الأول الفارسة صوفيا جيسكا على كولساندرو من لاتفيا والمركز الثاني الفارس خالد بن عمران العويس على فاينكا ديو بليسيس من دولة الإمارات العربية المتحدة والمركز الثالث الفارس محمد بن عبدالله العويس على أفالون من دولة الإمارات العربية المتحدة

وفي الفئة (D) ارتفاع الحواجز 110 سم تنافس في هذه الفئة عدد (16) خيول وحقق المركز الأول الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على راجا زد من الخيالة السلطانية والمركز الثاني الفارس مازن بن سعيد اليوسفي على دوستي مون من مدرسة السيب الفروسية والمركز الثالث الفارس سلطان بن حمود الطوقي على فالكون من مركز تدريب الفروسية الأولمبي.

وفي الفئة (E) ارتفاع الحواجز 100 سم تنافس في هذه الفئة عدد (19) خيول وحقق المركز الأول الفارس طه بن زياد البلوشي على صحوة من مدرسة السيب للفروسية والمركز الثاني الفارس محمد بن درويش البلوشي على ڤيدال من مدرسة السيب للفروسية والمركز الثالث الفارس محمد بن سالم الحضرمي على أف من الخيالة السلطانية.

وفي ختام كل فئة قام خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر» بتتويج أصحاب المراكز الأولى، كما قدم السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية والسباق هدية تذكارية لراعي المناسبة.

«تصوير : راشد الطوقي»