اليوم.. انطلاق الأدوار النهائية لبطولة عمان المفتوحة للتنس

حقق خلالها الرواحي فوزا مثيرا

تنطلق اليوم منافسات الأدوار النهائي من بطولة عمان المفتوحة للتنس التي تقام منافساتها على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بمشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية بعد منافسة مثيرة شهدتها الأيام الماضية في الأدوار الرئيسية لها، حيث تشهد اليوم مجموعة من المباريات بعد توقف للأيام الثلاثة الماضية. وتقام اليوم منافسات مباريات نصف النهائي في فئة تحت 12 سنة وفي فئة تحت 18 سنة للاولاد والرواد فوق 55 سنة وفوق 65 سنة وربع النهائي فردي الرجال وفردي المحترفين اما نهائي تحت 18 سنة فسوف يقام يوم الثلاثاء القادم بعد تأهل لاعبتي المنتخب ارين الازكوية وعائشة البوسعيدية الى النهائي. ويقام اليوم عدد من المباريات، حيث يلتقي عبدالله البرواني باللاعب سامرات في منافسات فردي المحترفين ويلعب كذلك مدني البكري ضد اللاعب ناصر الراشد في منافسات فردي فوق 65 سنة ويلعب كذلك وفي نفس الفئة يلتقي عمران خان ضد اللاعب دراجا وفي فردي السيدات تلتقي اللاعبة عائشة البوسعيدية ضد انسكا في منافسات. ومن ابرز نتائج التي تحققت الأسبوع المنصرم، فوز اللاعب يونس الرواحي على اللاعب النيجيري اتشي المصنف رقم ثمانية في البطولة بنتيجة 4/‏6 و6/‏4 و12/‏10 في احد ابرز لقاءات البطولة حتى الان وظهر خلالها الرواحي بمستوى فني كبير رغم غيابه عن الملاعب لفترة طويلة الا انه نجح في العودة من جديد بشكل بارز. وفاز اللاعب منير الرواحي على اللاعب عبدالله الحيائي بنتيجة 6/‏1 و6/‏صفر في فئة الرجال للمحترفين اما في فئة السيدات فخسرت اللاعبة ريان البوسعيدية امام اللاعبة جوكلينا المصنفة الأولى في البطولة بنتيجة 6/‏1 و6/‏صفر. وقال اللاعب يونس الرواحي بان بطولة عمان المفتوحة تعد واحدة من ابرز البطولات التي ينظمها الاتحاد العماني للتنس ومعها يشارك جميع ممارسي اللعبة مما يوجد أجواء تنافسية كبيرة والجميع يحرص على المشاركة للاستفادة الفنية وكذلك انجاح هذه البطولة العريقة.