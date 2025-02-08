صحار الدولي يرعى مهرجان البشائر فـي نسخته الثامنة 2025

أعلن صحار الدولي، أفضل بنك في سلطنة عُمان، عن دعمه لمهرجان البشائر 2025 في نسخته الثامنة كراعٍ استراتيجي، ويُعَدُّ هذا المهرجان الحدث الأبرز في سباقات الهجن العربية، حيث سيقام المهرجان خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير 2025 في ولاية أدم بمحافظة الداخلية. وتعكس هذه الرعاية التزام صحار الدولي الراسخ بدعم المبادرات المجتمعية، فضلًا عن دور البنك الحيوي في الحفاظ على الإرث الثقافي وتشجيع الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص. بِدَوْره يواصل صحار الدولي دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق قيمة ثقافية واجتماعية واقتصادية، ويُعَدُّ مهرجان البشائر، الذي يمثل ركيزة أساسية في الأجندة الثقافية لسلطنة عُمان، أكثر من مجرد احتفاء بالتراث، إذ يسهم في تنشيط قطاعات السياحة وريادة الأعمال ونمو الأعمال المحلية.

وحول ذلك، علق عبد الواحد المرشدي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لصحار الدولي، قائلًا: يواصل صحار الدولي التزامه بدعم المبادرات التي تحتفي بالإرث الثقافي لعُمان، مع تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية أكبر، ويمثل هذا المهرجان منصة حيوية لا تقتصر فقط على الحفاظ على الإرث والتقاليد، بل تمتد لتشمل تحفيز قطاعات رئيسية مثل السياحة وريادة الأعمال والصناعات الإبداعية. ومن خلال دعم مثل هذه الفعاليات، نؤكد دورنا في تعزيز التفاعل المجتمعي، وتمكين الشباب العماني من إبراز مواهبهم في مجالات الإعلام والفنون والتعبير الثقافي المرتبط بسباقات الهجن، بما يسهم في استدامة الاقتصاد العُماني وتنويعه على المدى البعيد.»

تنطلق منافسات النسخة الثامنة من مهرجان البشائر السنوي لسباقات الهجن الأهلية 2025 في ميدان البشائر بولاية أدم خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير الجاري، متضمنةً 79 شوطًا تُقام على فترتين صباحية ومسائية. ويأتي المهرجان تحت شعار «أصالة تجمعنا وتاريخنا مشترك والفوز للجميع»، ليشكل حدثًا رياضيًّا وتراثيًّا بارزًا يجمع أبناء سلطنة عُمان ودول الخليج في أجواء من التنافس والتآخي. ومن المتوقع أن يشهد المهرجان حضورًا واسعًا من عشاق رياضة الإبل والخيل، حيث يوفر منصة لاستعراض مهارات الفرسان ومُلّاك الهجن، وسط أجواء احتفالية تعكس الموروث الثقافي المشترك بين أبناء المنطقة.