لندن ـ د. ب. أ: يأمل أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، أن يتمكن فريقه من استغلال فترة الانتقالات الشتوية، التي كانت إيجابية، في تعزيز فرصه في النصف الثاني من الموسم.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أستون فيلا تعاقد مع ماركوس راشفورد، وماركو أسينسيو، ودونييل مالين، وأكسيل ديساسي، وأندرياس جارسيا، فيما رحل عن الفريق جادين فيلوجيني وجون دوران.

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