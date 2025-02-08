لندن ـ أ.ف.ب: نفى المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن يكون مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المواسم الأربعة الماضية، قد أنفق مبالغ طائلة في سوق الانتقالات الشتوية، تحسبا لفرض حظر على تعاقدات النادي بسبب مزاعم انتهاكه لقواعد اللعب المالي النظيف. أنفق سيتي نحو 170 مليون جنيه إسترليني (211 مليون دولار) على التعاقد مع المصري عمر مرموش، الأوزبكي عبدالقادر خوسانوف، البرازيلي فيتور ريس والإسباني نيكو جونساليس قبل إغلاق سوق الانتقالات غدا الاثنين. وتُعد هذه الصفقات تعزيزات ضرورية للفريق الذي يتأخر عن صدارة الدوري التي يحتلها ليفربول بـ15 نقطة وتأهل بشق الأنفس إلى ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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