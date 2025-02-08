المقيبلي والحراصي يحققان ميداليتين فضيتين فـي ملتقى الشارقة الدولي لذوي الإعاقة

كتب ـ عبدالله الجرداني : نجح المنتخب الوطني لذوي الاعاقة في خطف ميداليتين فضيتين في منافسات ملتقي الشارقة الدولي لألعاب القوى لذوي الاعاقة الذي أقيم خلال الفترة من 2 الى 4 فبراير وجاءت الفضيتان عن طريق سيف المقيبلي الذي حقق فضية سباق 200 متر لفئة T46 فيما حقق طه الحراصي فضية سباق 100 متر لفئة T36 حيث أتت مشاركة اللجنة البارالمبية العمانية في الملتقى في إطار استعداداتها لبطولة غرب آسيا القادمة التي تستضيفها مسقط في 2026. وفي نفس الإطار يشارك لاعب المنتخب الوطني البارالمبي سامي السليمي في بطولة اسيا للدرجات اليدوية بتايلند والتي تقام خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير الجاري . وتتطلع اللجنة البارالمية العمانية إلى تحقيق نتائج طيبة في البطولة للدفاع عن .انجازه الآسيوي لعام 2024م، حيث تضم بعثة اللجنة البارالمبية في البطولة إلى جانب اللاعب سامي السليمي علي العنقودي المشرف الفني للاعب وعدنان العويدي رئيسا للوفد.

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