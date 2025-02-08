مسؤولو التطوير في فيفا يحضرون قمة الأهلي والزمالك ببطولة الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - تشهد مباراة الزمالك مواليد 2009 أمام الأهلي، المقامة حاليًا على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء في بطولة الجمهورية للناشئين، حضور بعض مسؤولي التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مسؤولو التطوير في فيفا يحضرون قمة الأهلي والزمالك

ويتواجد أنطوني بافو مسؤول التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسكوت ليبي أخصائي اكتشاف المواهب بالاتحاد الدولي، بالإضافة إلى علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد الجوهري مدير مشروع اكتشاف وتنمية المواهب بالاتحاد المصري.

وحرص بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس المرمى، على استقبال الضيوف، وتمنوا لهم التوفيق وخدمة الرياضة المصرية بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة.

كما يتواجد في لقاء الزمالك والأهلي، الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف.