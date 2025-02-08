نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة عبدالله السعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني اللاعب من آلام في الظهر وعضلة السمانة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز عبد الله السعيد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.