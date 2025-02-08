نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد أورينت في كأس الاتحاد الانجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الفوز على نظيره أورينت، بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد أورينت في كأس الاتحاد الانجليزي

سجل في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، أورتيجا حارس مرمى مانشستر سيتي، هدف في مرماه لصالح أورينت بعد خطأ فادح.

وتعادل عبد القادر خوسناف لصالح فريق مانشستر سيتي، في الدقيقة 56 من الشوط الثاني بأسيست من ريكو لويس.

ثم أحرز كيفين دي بروين الهدف الثاني للسيتينز عند الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني، بتمريرة من جاك جريليش.