نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة فاركو بتدريبات استشفائية للمجموعة الأساسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس خوض المجموعة الأساسية لتدريبات استشفائية على هامش المران خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مواجهة فاركو المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.