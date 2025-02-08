نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين على الفوز في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت مساء الأمس في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب جروس من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة والمنافسة بقوة على لقب الدوري.



وفي ختام الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.