نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يتغلب على أورينت بثنائية في كأس الاتحاد الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في تحقيق فوزا صعبا على نظيره أورينت، بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد أورينت في كأس الاتحاد الانجليزي

بدأت احداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد اورينت، بمحاولات هجومية من جانب السيتينز.

وفي الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، سجل أورتيجا حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، هدف ذاتي في مرماه لصالح أورينت بعد خطأ فادح.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق أورينت على نظيره مانشستر سيتي بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط ااثاني، أدرك عبد القادر خوسناف لاعب فريق مانشستر سيتي هدف التعادل في الدقيقة 56 بأسيست من ريكو لويس.

ثم أضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي عند الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني، لتمريرة من جاك جريليش.