نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة المصري بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طلعت يوسف المدير الفني الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه ضد المصري، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الاتحاد السكندري في هذه المباراة كالتالي: صبحي سليمان لحراسة المرمى، أحمد أيمن ، عبد الله بكري، محمود متولي ، كريم الديب لخط الظهر، مورو ساليفو، محمد المغربي، اسلام مرزوق كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، شكري نجيب، هشام عادل كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فان ديريك.

فيما ضمت قائمة البدلاء أحمد دعدور، محمود شبانة، محمود علاء، محمد فارس، أحمد الشيمي، سمير فكري، عبد الغني محمد، يوسف أسامة نبيه، فادي فريد.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل.