نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانج يقود تشكيل الخلود أمام الرياض في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجزائري نور الدين زكري مدرب الخلود تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة الرياض، في إطار منافسات الدوري السعودي الممتاز، لموسم 2024 - 2025.

الخلود يواجه الرياض في الدوري السعودي

ويستضيف ملعب الراس "الحزم"، مباراة الخلود والرياض، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية وقطر.

ويحتل الرياض المركز السابع برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الخلود في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

وجاء تشكيل الخلود، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: غروهي.

▪︎خط الدفاع: الشمراني - جوميز - إيكونج - هوساوي.

▪︎خط الوسط: أليو ديانج - ندورام - كويادو.

▪︎خط الهجوم: الهمامي - ماوليدا - صوان.

القنوات الناقلة لمواجهة الخلود والرياض في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، لموسم 2024-2025، وتحديدًا على قناة SSC SPORTS HD1.