نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع أمام إمبولي في الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي والقناة الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حدد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، تشكيل فريقه الذي سيواجه إمبولي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ضد إمبولي

ينزل الروسونيري ضيفًا ثقيلًا على إمبولي، مساء اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2025، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام إمبولي

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - توموري - بابلوفيتش - والكر

خط الوسط: بولسيتش - يونس موسي - فوفونا - سوتيل

خط الهجوم: إبراهام - جواو فيليكس

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 35 ولديه مباراة مؤجلة أمام بولونيا، بينما يتواجد إمبولي في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.

وتنقل مباراة ميلان ضد إمبولي عبر شبكة قنوات "أبو ظبي الرياضية" الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

