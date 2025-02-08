نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. اجتماع حالي بين الخطيب ومحمد رمضان في الأهلي لحسم ملف مدير الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي، في الوقت في مقر النادي بالجزيرة، لحسم مدير الكرة الجديد للفريق الأول بالنادي.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لموقع " دوت الخليج الرياضي "، أن الخطيب ورمضان يجتمعان ويدرسان عدة أسماء خلال الاجتماع المقام الأن لاختيار مدير الكرة الجديد.

ويتصدر محمد شوقي لاعب الفريق السابق ونائب المدير الفني بقطاع الناشئين، قائمة الأسماء لتولي منصب مدير الكرة، خلال الفترة المقبلة حيث ينال ثقة كبيرة.

من ناحية أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.