انت الأن تتابع خبر الأهلي يطالب بحكم أجنبي لمواجهة الزمالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي الأهلي المصري اليوم السبت أنه جدّد مطالبته مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة بإسناد مباراته أمام غريمه ​الزمالك​، في بطولة ​الدوري المصري​ لحكم أجنبي.

وأشار الأهلي في بيان رسمي إلى أنه طالب الاتحاد بتعيين حكم أجنبي من أكبر الدوريات الأوروبية.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 22 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 26 نقطة خلفه الزمالك ثالثا بـ 23 نقطة، وأمامهما بيراميدز في الصدارة برصيد 27 نقطة