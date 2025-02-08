انت الأن تتابع خبر الأحد.. برشلونة في مواجهة صعبة ضد إشبيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي برشلونة مع مضيفه إشبيلية يوم غدٍ الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني، وسيضع نجوم برشلونة الفوز بالمباراة نصب أعينهم من أجل تقليص الفارق في الصدارة.

ومنذ الخسارة أمام أتلتيكو مدريد العام الماضي، لم يخسر برشلونة في أي مباراة، واستطاع أن يحقق الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراتين في آخر سبع مباريات بكافة البطولات.

في المقابل يتطلع فريق إشبيلية لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.

ولم يحقق إشبيلية الفوز في آخر مباراتين، كما أنه لم يحقق سوى انتصار وحيد في آخر خمس مباريات بالدوري، وفي المجمل، حقق الفريق الأندلسي سبعة انتصارات و7 تعادلات وخسر في ثماني مباريات.