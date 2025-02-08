نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في قمة الناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سامي عبد الحليم المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2009، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد قليل على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الجمهورية للناشئين.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين شريف

خط الدفاع: بيير سامح - عزت محمد - أحمد لملوم - محمد صبري

خط الوسط: محمد أسامة - ياسين موسى- أدم القزاز - أحمد صفوت - أدهم محمد

الهجوم: أحمد إبراهيم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: " علي محمد - محمد مصطفى - يوسف حمادة - محمود ناصر "شيكا" - طارق هشام - فارس إبراهيم - مهند هاني - محمود خالد - محمد أحمد".