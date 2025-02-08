الرياضة

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في قمة الناشئين

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تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في قمة الناشئين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سامي عبد الحليم المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2009، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد قليل على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الجمهورية للناشئين.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين شريف

خط الدفاع: بيير سامح - عزت محمد - أحمد لملوم - محمد صبري

خط الوسط: محمد أسامة - ياسين موسى- أدم القزاز - أحمد صفوت - أدهم محمد

الهجوم: أحمد إبراهيم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: " علي محمد - محمد مصطفى - يوسف حمادة - محمود ناصر "شيكا" - طارق هشام - فارس إبراهيم - مهند هاني - محمود خالد - محمد أحمد".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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