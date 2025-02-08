نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي المتعة والإثارة.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اختار الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإسباني.



موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

يلتقي الفريق الملكي مع الروخي بلانكوس، مساء اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

‎حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

‎خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- أوريلين تشواميني- راؤول أسينسيو- فيرلاند ميندي.

‎خط الوسط: فيدي فالفيردي- جود بيلنجهام- داني سيبايوس.

‎خط الهجوم: فينسيوس جونيور- كيليان مبابي- رودريجو جوس.

‎ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

وتنقل مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

