نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي كرة القدم بالدوري الألماني عن مباريات اليوم السبت الموافق 8 فبراير الجاري إذا تقام العديد من اللقاءات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

يقام اليوم ستة مباريات ناريه من عمر مسابقة الدوري الالماني الممتاز ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

ويقدم إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية موعد مباريات اليوم في الدوري الألماني الممتاز والقنوات الفضائية الناقلة.

بوروسيا دورتموند × شتوتجارت الساعة 4٠30 على قناة beIN sports HD5

هوفنهايم ×يونيون برلين الساعة 4٠30 على قناة beIN sports HD6

فرايبورج × هياندهايم الساعه 4٠30 على قناة beIN sports HD9

فولفسبورج ×باير ليفركوزن الساعة 4٠30

ماينز× أوجسبورج الساعه 4٠30 على قناة beIN sports HD XTtra

بوروسيا ×آينتراخت فرانكفورت الساعه 7٠30 beIN sports HD5

يتصدر فريق بايرن ميونيخ ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 54 نقطة