نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب الكومي: مصر قاهرة الأعداء وصاحبة القرارات التاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي الرياضي إيهاب الكومي، وعضو اتحاد الكرة السابق، أن الشعب المصري بأكمله يثق في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية باتخاذ جميع القرارات التي تصب في صالح مصر والقضية الفلسطينية.

وذكر الكومي عبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "الشعب المصري بأكملة يثق ويساند ويدعم الدولة المصرية والقيادة السياسية في جميع القرارات التي وبلا شك تصب في صالح الوطن والأمة العربية".

وتابع: "مصر مازالت تواصل دورها الهام والتاريخي في دعم القضايا العربية وعلى رأسهم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على أرضه وعدم المساس بحقوقه المشروعة".

وأضاف: "ومصر كانت وستظل هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني وجميع الشعوب العربية وأن مصر عبر تاريخها العظيم وحتى الان في ظل وجود القيادة الحكيمة برئاسة الرئيس السيسي لن تتخلى عن دورها التاريخي وقالت كلمتها التي سجلت بها موقف تاريخي وأكدت للعالم أجمع أن مصر كانت ومازالت وستظل هي الرائدة وصاحبة المواقف التاريخية دائما وأبدًا".

يشار إلى أن القيادة السياسية والشعب المصري قد وقفا ضد دعوات الرئيس الأمريكي ترامب، حول التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.