ديربي تكسير العظام.. تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه الذي سيواجه غريمه ريال مدريد، في الجولة الثالثة والعشرون من منافسات الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

ينزل الروخي بلانكوس ضيفًا ثقيلًا على الفريق الملكي، مساء اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد

‎حراسة المرمى: يان أوبلاك.

‎خط الدفاع: ماندافا- لينيجليت- روبين لو نورماند- ماركوس يورينتي.

‎وسط الملعب: صامويل لينو- كوكي- بابلو باريوس- جوليانو سيميوني.

‎خط الهجوم: جوليان ألفاريز- سورولوث.



‎ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

وتنقل مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

