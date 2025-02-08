نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يطلب تحكيم أوروبي لإدارة القمة وخبير أجنبي للحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يستفسر فيه عن أسباب تأخير التحرك لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية "الفجة" التي أثرت في نتائج بعض المباريات الأخيرة بشكل مباشر، وتنذر بأزمات عديدة قادمة.

وجدد النادي الأهلي، طلبه بسرعة وفاء اتحاد الكرة بما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي صاحب سيرة ذاتية مرموقة مع توفير عوامل تساعده على النجاح، كما طلب النادي إسناد مباراته القادمة مع الزمالك في بطولة الدوري إلى طاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوربية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، لحساب الجولة الحادية عشر يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا على بتروجيت 2-1 في الجولة 12 من الدوري، ويحتل وصافة ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، في حين يتصدر بيراميدز جدول الترتيب بعد الفوز على سموحة.