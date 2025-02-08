نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد ضمك في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم السعودية مباراة الهلال وضمك وذلك ضمن منافسات الدوري السعودي في الموسم الحالي.

موقف الهلال وضمك في الدوري السعودي

احتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 96 حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 31 مباراة وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر أية مباراة.

في حين احتل ضمك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 41 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 13 مباراة.

تعادل ضمك مع الخليج بهدف لكل منهما في الجولة الماضية من الدوري السعودي بينما اكتسح الهلال نظيره الأخدود برباعية نظيفة في نفس الجولة.

يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 46 نقطة في جدول الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل ضمك المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

موعد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الهلال وضمك يوم السبت 8 فبراير 2025 على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية معقل ضمك وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي، حيث يمكن مشاهدة مباراة الهلال وضمك عبر قناة SSC Sports HD 1 وسيقوم فارس عوض بالتعليق على أحداث المباراة.

